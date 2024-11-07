Путин наградил Хабирова

Ранее Mkset информировал о том, что Путин удостоил своим вниманием ещё ряд жителей Башкирии — президент наградил орденом Луки Крымского почти 30 врачей из Уфы и других частей региона, а также замглавы Кабмина Республики и работника государственного издательства. Помимо этого, трое медиков получили звания заслуженных врачей.