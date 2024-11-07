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Posted 7 ноября, 17:44

Published 7 ноября, 17:44

Modified 7 ноября, 19:01

Updated 7 ноября, 19:01

Путин наградил Хабирова

Путин наградил Хабирова

7 ноября 2024, 17:44
Фото: 1MI.
Особой почести от президента России удостоился глава Республики Башкортостан — об этом пишет, опираясь на источник, «Ъ-Уфа» в четверг, 7 ноября.

По сведениям издания, указом Владимира Путина медалью «За заслуги перед отечеством» IV степени был удостоен Радий Хабиров. Сам глава региона принял награду в Москве — из рук замглавы Администрации Президента России Сергея Кириенко.

Отметим, что медаль ордена — не первая государственная награда, имеющаяся у Хабирова. В 2015 году его удостоили орденом Республики Крым «За верность долгу», а в 2021 — орденом Александра Невского.

Путин наградил Хабирова
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Ранее Mkset информировал о том, что Путин удостоил своим вниманием ещё ряд жителей Башкирии — президент наградил орденом Луки Крымского почти 30 врачей из Уфы и других частей региона, а также замглавы Кабмина Республики и работника государственного издательства. Помимо этого, трое медиков получили звания заслуженных врачей.

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