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МВД Башкирии

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Октябрь
«До чего довели народ…»: врачи воруют у врачей в Уфе
23 октября, 11:56
Сентябрь
Уфимец подарил проститутке ₽3 млн
27 сентября, 09:26
Осужденная мать двоих детей из Октябрьского обратилась к СМИ
25 сентября, 13:10
Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии
24 сентября, 13:31
Мужчина шел по Уфе и умер
12 сентября, 08:11
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
6 сентября, 09:09
Искал работу — нашел колбасу и судимость
5 сентября, 11:36
Видео. Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября
2 сентября, 08:41
Август
СРОЧНО. Всех срочно эвакуировали из ГАИ Уфы
30 августа, 06:19
Июль
Любовная лодка разбилась о бан
30 июля, 09:58
Уфимка за ₽1 млн «прокачала» интернет
26 июля, 08:44
«Робин Гуд» на такси появился в Уфе
16 июля, 09:29
Июнь
Нюдсы студента из Уфы оценили в ₽20 000
Молодой человек пытался соблазнить своими обнаженными фото незнакомку из Сети, а она — заработать на доверчивом собеседнике, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
27 июня, 16:25

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