Уфимец подарил проститутке ₽3 млн

Posted 27 сентября, 09:26
Published 27 сентября, 09:26
Modified 27 сентября, 09:28
Updated 27 сентября, 09:28
Премию «Провал года» можно смело вручать 41-летнему жителю Уфы. В попытках утолить голод интимного общения с противоположным полом мужчина умудрился потерять ₽3 млн. Историю обмана рассказала полиции Башкирии.
— Вечером 41-летний уфимец пожелал встречи с женщиной. В Интернете он нашел объявление об оказании таких услуг интим-салоном. Мужчина выбрал себе жрицу любви и сделал предоплату, всего ₽3 500. Потом уфимцу перезвонили и сообщили, что оплата зависла по техническим причинам. С него потребовали еще ₽85 000. Голод общения с противоположным полом у уфимца не угасал, он повиновался всем указаниям. В итоге, мужчина перевел мошенникам все свои сбережения — ₽3 млн, — сообщили в МВД РБ, — Обсуждая детали и продолжая переводы, мошенники действовали до замораживания банковских карт потерпевшего, после чего аферисты признались, что обманывали его все это время.
Полиция завела уголовное дело на «менеджеров салона». Шансы на возвращение потерянных уфимцев денег ничтожно малы.
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