Уфимец подарил проститутке ₽3 млн

Премию «Провал года» можно смело вручать 41-летнему жителю Уфы. В попытках утолить голод интимного общения с противоположным полом мужчина умудрился потерять ₽3 млн. Историю обмана рассказала полиции Башкирии.



— Вечером 41-летний уфимец пожелал встречи с женщиной. В Интернете он нашел объявление об оказании таких услуг интим-салоном. Мужчина выбрал себе жрицу любви и сделал предоплату, всего ₽3 500. Потом уфимцу перезвонили и сообщили, что оплата зависла по техническим причинам. С него потребовали еще ₽85 000. Голод общения с противоположным полом у уфимца не угасал, он повиновался всем указаниям. В итоге, мужчина перевел мошенникам все свои сбережения — ₽3 млн, — сообщили в МВД РБ, — Обсуждая детали и продолжая переводы, мошенники действовали до замораживания банковских карт потерпевшего, после чего аферисты признались, что обманывали его все это время.