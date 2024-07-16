«Робин Гуд» на такси появился в Уфе

Таксист из Уфы стал героем дня для полиции Башкирии. Водитель автомобиля проявил внимание и участие к своей пассажирке и не дал ей стать жертвой телефонного обмана. Таксист сам привёз ее в отделение полиции.



На телефон уфимки позвонил якобы сотрудник оператора мобильной связи. Собеседник убедил женщину в том, что ей нужно продлить работу сим-карты. А для этого нужно продиктовать цифры из смс-сообщения. Уфимка охотно следовала инструкциям лже-сотрудника. Позже с ней связался «представитель» сервиса «Госуслуги». Он заботливо сообщил женщине, что на неё хотят оформить автокредит. А чтобы это предотвратить — нужно приехать в банк.



Заботливые мошенники даже вызвали уфимке такси до банка. Прибывший на вызов 48-летний водитель, нечаянно подслушав сюжет телефонного разговора, быстро понял ситуацию и привёз пассажирку в полицию. Высадив женщину, он отправил ее к следователям, а сам поехал на следующий заказ.