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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Таксист мошенников привёз уфимку в полицию

«Робин Гуд» на такси появился в Уфе

16 июля 2024, 09:29
Фото: 1MI

Таксист мошенников привёз уфимку в полицию

Водитель догадался о том, что спешившая в банк пассажирка стала жертвой обмана, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Таксист из Уфы стал героем дня для полиции Башкирии. Водитель автомобиля проявил внимание и участие к своей пассажирке и не дал ей стать жертвой телефонного обмана. Таксист сам привёз ее в отделение полиции.

На телефон уфимки позвонил якобы сотрудник оператора мобильной связи. Собеседник убедил женщину в том, что ей нужно продлить работу сим-карты. А для этого нужно продиктовать цифры из смс-сообщения. Уфимка охотно следовала инструкциям лже-сотрудника. Позже с ней связался «представитель» сервиса «Госуслуги». Он заботливо сообщил женщине, что на неё хотят оформить автокредит. А чтобы это предотвратить — нужно приехать в банк.

Заботливые мошенники даже вызвали уфимке такси до банка. Прибывший на вызов 48-летний водитель, нечаянно подслушав сюжет телефонного разговора, быстро понял ситуацию и привёз пассажирку в полицию. Высадив женщину, он отправил ее к следователям, а сам поехал на следующий заказ.

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