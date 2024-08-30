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Всех срочно эвакуировали из ГАИ Уфы

Всех срочно эвакуировали из ГАИ Уфы

30 августа 2024, 06:19
Фото: 1MI
В Уфе произошла экстренная эвакуация сотрудников и посетителей Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ, сообщает ГорОбзор.ру.

В пятницу, 30 августа, в Уфе раздались тревожные сигналы о возможной угрозе безопасности. Как сообщается, в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГАИ, находящемся на Проспекте Октября, 147, был найден подозрительный предмет, что вызвало необходимость незамедлительной эвакуации как сотрудников учреждения, так и граждан, находившихся внутри.

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Очевидцы сообщают о повышенной активности правоохранительных органов. Также сообщают, что проводятся мероприятия по обезвреживанию подозрительного предмета, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На данный момент пресс-служба МВД Башкирии пока не предоставила никаких официальных заявлений относительно инцидента.

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