Всех срочно эвакуировали из ГАИ Уфы

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В пятницу, 30 августа, в Уфе раздались тревожные сигналы о возможной угрозе безопасности. Как сообщается, в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГАИ, находящемся на Проспекте Октября, 147, был найден подозрительный предмет, что вызвало необходимость незамедлительной эвакуации как сотрудников учреждения, так и граждан, находившихся внутри.
Очевидцы сообщают о повышенной активности правоохранительных органов. Также сообщают, что проводятся мероприятия по обезвреживанию подозрительного предмета, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На данный момент пресс-служба МВД Башкирии пока не предоставила никаких официальных заявлений относительно инцидента.