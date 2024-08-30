Всех срочно эвакуировали из ГАИ Уфы

В пятницу, 30 августа, в Уфе раздались тревожные сигналы о возможной угрозе безопасности. Как сообщается, в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГАИ, находящемся на Проспекте Октября, 147, был найден подозрительный предмет, что вызвало необходимость незамедлительной эвакуации как сотрудников учреждения, так и граждан, находившихся внутри.