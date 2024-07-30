Любовная лодка разбилась о бан

Уфимка с грустными глазами поведала оперативникам всю фабулу своего романа, которая теперь легла в основу криминального расследования. Женщина весной 2024 года начала искать личное счастье в интернете. В Сети они познакомилась с иностранцем. Уфимка уже порхала на крыльях любви, а ее кавалер подливал в огонь надежды масло обещаний из совместных планов на счастливое будущее.