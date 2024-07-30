Любовная лодка разбилась о бан

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Полиция Башкирии рассказала историю любви 37-летней уфимки, романтическая привязанность которой закончилась крупными финансовыми неприятностями и уголовным делом. Женщина влюбилась в мошенника.
Уфимка с грустными глазами поведала оперативникам всю фабулу своего романа, которая теперь легла в основу криминального расследования. Женщина весной 2024 года начала искать личное счастье в интернете. В Сети они познакомилась с иностранцем. Уфимка уже порхала на крыльях любви, а ее кавалер подливал в огонь надежды масло обещаний из совместных планов на счастливое будущее.
Иностранец окручивал уфимку четыре месяца, прежде чем предложил легко увеличить будущий семейный бюджет. И пригласил ее инвестировать деньги. Уфимка вложила ₽7 млн — кредитных и сбережений. Когда сумма ушла на платформу «инвестирования», женщина увидела, что кавалер забанил ее в мессенджере.
— Жительница Уфы осталась с разбитым сердцем и без денег. Загадочный иностранец оказался мошенником и перестал выходить на связь. Полицией возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба МВД Башкирии.