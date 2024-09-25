Осужденная мать двоих детей из Октябрьского обратилась к СМИ

По версии следствия, девушка, будучи бухгалтером в ООО «Грин», на протяжении почти трех лет совершала хищения денежных средств у ИП Вайсброт В.В. — родственницы учредителя ООО «Грин». Всего Орловская якобы похитила более 4 миллионов рублей. Причем из показаний самой же Вайсброт и ее работников следует, что похищались средства именно ИП.