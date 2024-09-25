Осужденная мать двоих детей из Октябрьского обратилась к СМИ

Posted 25 сентября, 13:10
Published 25 сентября, 13:10
Modified 25 сентября, 16:47
Updated 25 сентября, 16:47
В своем обращении (имеется в редакции. — Прим. автора) Орловская заявляет о том, что задержанные руководители отдела полиции Октябрьского Ильнур Абдуллин и Эльвира Фаритова либо их подчиненные могут быть причастными к фабрикациям других уголовных дел.
— Прошу помощи общественности в освещении беспредела: меня, мать двоих малолетних детей, эти люди подвергли травле, в результате на мою семью повесили сейчас почти пять миллионов долга с судимостью. Если сейчас доказать, что за мое дело эти лица получили взятку, то приговор можно будет отменить. Абдуллин и Фаритова работали над моим делом. Фальсификация дела была очевидна, на меня было давление по ходу расследования, — пишет Орловская в своем обращении.
Далее девушка сообщает, что уголовное дело было возбуждено на основе заявления индивидуального предпринимателя Валентины Вайсброт о хищении у нее 4 миллионов рублей из выручки.
— Могу предположить, что, возможно, полицейские были простимулированы. Иначе они сразу бы установили, что в деле Вайсброт против меня (я работала у них бухгалтером) не было такого дохода, чтобы у нее возможно было похитить, да еще незаметно для нее, более 4 миллионов рублей, да еще на протяжении двух лет! — продолжает Орловская. — У меня получилось через открытые источники получить официальные данные, а именно сведения о доходах ИП Вайсброт за 2021, 2022 и 2023 годы и выписку из ЕГРЮЛ. За 2021 и 2022 годы ИП Вайсброт в действительности заработала всего чуть более 2 миллионов рублей. Однако по заявлению потерпевших и обвинению выходит, что я за эти два года похитила из выручки больше 4 миллионов рублей!
По версии следствия, девушка, будучи бухгалтером в ООО «Грин», на протяжении почти трех лет совершала хищения денежных средств у ИП Вайсброт В.В. — родственницы учредителя ООО «Грин». Всего Орловская якобы похитила более 4 миллионов рублей. Причем из показаний самой же Вайсброт и ее работников следует, что похищались средства именно ИП.
— Полиция, а затем и суд, сделали вывод о преступлении на основе черной бухгалтерии, наспех составленной при возможном содействии оперуполномоченных сотрудников. Затем эту сфальсифицированную бухгалтерию передали специалисту-ревизору МВД по РБ, которая сделала ложный вывод о доходах потерпевшей от приема и продажи макулатуры за требуемый период. Размер дохода был выдуман в размере 25 миллионов рублей, поэтому версия о хищении за два с лишним года незаметно для Вайсброт 4 миллионов рублей выглядела правдоподобной. Суд откровенно засудил меня, он полностью лишил меня защиты, не выяснив, а был ли у заявителя такой доход, чтобы у нее можно было похитить более 4 миллионов рублей, причем незаметно для нее, — сообщает Орловская.
Девушка просит придать огласке ее заявление, так как надеется, что есть шансы на пересмотр дела.