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Published Сегодня, 16:25

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Updated Сегодня, 16:28

Нюдсы студента из Уфы оценили в ₽20 000

Нюдсы студента из Уфы оценили в ₽20 000

27 июня 2024, 16:25
Фото: freepik.com
Молодой человек пытался соблазнить своими обнаженными фото незнакомку из Сети, а она — заработать на доверчивом собеседнике, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Учащийся уфимского колледжа попался на уловку на сайте знакомств. Студент начал общение с прелестной незнакомкой. По ходу общения всё стеснение было отброшено, и собеседница попросила студента «предъявить товар лицом». Юноша из Уфы не отказал просьбе и выслал обольстительнице серию своих обнаженных снимков. Да, и беспокоиться парню, казалось бы, нечего. Ведь он тоже получал «обнажёнку» от девушки.

Завладев нюдсами парня, собеседница с сайта знакомств вскрыла свои карты. У студента на руках — фото неизвестной модели из интернета, у собеседницы — джокеры из нюдсов юноши. Свои джокеры девушка решила конвертировать и занялась шантажом: или «обнажёнку» парня увидят его друзья и знакомые, или ₽20 000. Студент решил заплатить вымогательнице.

Заведено ли на нее уголовное дело, пресс-служба МВД Башкирии не уточняет.

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