Нюдсы студента из Уфы оценили в ₽20 000

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Учащийся уфимского колледжа попался на уловку на сайте знакомств. Студент начал общение с прелестной незнакомкой. По ходу общения всё стеснение было отброшено, и собеседница попросила студента «предъявить товар лицом». Юноша из Уфы не отказал просьбе и выслал обольстительнице серию своих обнаженных снимков. Да, и беспокоиться парню, казалось бы, нечего. Ведь он тоже получал «обнажёнку» от девушки.
Завладев нюдсами парня, собеседница с сайта знакомств вскрыла свои карты. У студента на руках — фото неизвестной модели из интернета, у собеседницы — джокеры из нюдсов юноши. Свои джокеры девушка решила конвертировать и занялась шантажом: или «обнажёнку» парня увидят его друзья и знакомые, или ₽20 000. Студент решил заплатить вымогательнице.
Заведено ли на нее уголовное дело, пресс-служба МВД Башкирии не уточняет.