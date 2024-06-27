Нюдсы студента из Уфы оценили в ₽20 000

Учащийся уфимского колледжа попался на уловку на сайте знакомств. Студент начал общение с прелестной незнакомкой. По ходу общения всё стеснение было отброшено, и собеседница попросила студента «предъявить товар лицом». Юноша из Уфы не отказал просьбе и выслал обольстительнице серию своих обнаженных снимков. Да, и беспокоиться парню, казалось бы, нечего. Ведь он тоже получал «обнажёнку» от девушки.