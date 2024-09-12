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Posted 12 сентября, 08:11

Published 12 сентября, 08:11

Modified 12 сентября, 08:13

Updated 12 сентября, 08:13

Мужчина шел по Уфе и умер

Мужчина шел по Уфе и умер

12 сентября 2024, 08:11
Фото: «БашДТП»
Ничем не примечательный прохожий устроил переполох в городе утром в четверг, 12 сентября, сообщает МВД Башкирии.

На Степана Кувыкина, 9 в Уфе случайные прохожие сделали страшную находку утром в четверг, 12 сентября. Как сообщили очевидцы ЧП локального масштаба, смерти неизвестного мужчины ничего не предвещало. Он просто шёл по Уфе, сел на поребрик и умер. На место обнаружения трупа неизвестного бдительные горожане тут же вызвали оперативников.

Стражам порядка удалось установить личность загадочного покойника. Это 39-летний мужчина, житель Уфы. По предварительным данным МВД Башкирии, смерть уфимца не носит криминального характера. Более точно причина происшествия станет известна после работы судмедэкспертов.

Жуткая находка ждала прохожих в Уфе
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