Мужчина шел по Уфе и умер

На Степана Кувыкина, 9 в Уфе случайные прохожие сделали страшную находку утром в четверг, 12 сентября. Как сообщили очевидцы ЧП локального масштаба, смерти неизвестного мужчины ничего не предвещало. Он просто шёл по Уфе, сел на поребрик и умер. На место обнаружения трупа неизвестного бдительные горожане тут же вызвали оперативников.