Мужчина шел по Уфе и умер

Posted 12 сентября, 08:11
Published 12 сентября, 08:11
Modified 12 сентября, 08:13
Updated 12 сентября, 08:13
На Степана Кувыкина, 9 в Уфе случайные прохожие сделали страшную находку утром в четверг, 12 сентября. Как сообщили очевидцы ЧП локального масштаба, смерти неизвестного мужчины ничего не предвещало. Он просто шёл по Уфе, сел на поребрик и умер. На место обнаружения трупа неизвестного бдительные горожане тут же вызвали оперативников.
Стражам порядка удалось установить личность загадочного покойника. Это 39-летний мужчина, житель Уфы. По предварительным данным МВД Башкирии, смерть уфимца не носит криминального характера. Более точно причина происшествия станет известна после работы судмедэкспертов.