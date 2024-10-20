mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Московская область

Выбрать дату
Октябрь
Как получать ₽180 тысяч в Уфе
20 октября, 14:54
Сентябрь
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Татарстан снова обогнал Башкирию
9 сентября, 08:32
Август
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа, 11:36
Июль
Мужчина из Башкирии ездил по правам девушки из Московской области
7 июля, 09:40
Каждый десятый в Башкирии — нищий
1 июля, 08:19
Июнь
Уфимский вуз вошел в сотню лучших по России
В рейтинг Forbes вошел Уфимский государственный нефтяной университет.
26 июня, 12:26
Башкирия попала в топ-7 должников
20 июня, 10:53
Май
Мэру Уфы осталось немного
30 мая, 09:15
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика