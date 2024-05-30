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Мэру Уфы осталось немного

Мэру Уфы осталось немного

30 мая 2024, 09:15
Фото: Ратмир Мавлиев/ VK.com
… для попадания в важный список своих коллег. Сити-менеджер столицы Башкирии уверенно шагает к успеху на пути в топ-10 мэров России по версии ЦИК «Рейтинг».

Уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев занял 11 строчку в рейтинге в национальном рейтинге мэров в период с апреля по май текущего года, следует из результатов исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовыго университета при Правительстве РФ.

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Всего в рейтинге 88 позиций. Он учитывает руководителей столиц всех российских регионов, а также пять крупных финансово-экономических центров: Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи и Тольятти. Отмечается, что в рейтинг не включаются представители Московской и Ленинградской областей, а также четыре новых субъектов РФ.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте Алексей Копайгородский — мэр Сочи, замыкает тройку лидеров руководитель администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ратмир Мавлиев занял должность руководителя администрации Уфы в марте 2022 года. На этом посту он сменил Сергея Грекова. До этого в течение почти трех лет возглавлял администрацию своей малой родины — города Нефтекамска. Был членом молодежной общественной палаты при Курултае и успел отметиться в органах власти Татарстана в качестве и. о. руководителя Исполнительного комитета Ютазинского района.

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Ратмир Мавлиев — сын известного предпринимателя Рафила Мавлиева. Он является совладельцем трех предприятий: ООО «Бизнес-центр», ООО «Урал+» и ООО «Урал». Примечательно, что семья не раз оказывалась в центре скандалов. Так, громкая история произошла в Краснокамском районе республики в 2020 году — тогда в сети появились видео, на которых по словам очевидцев, Рафил Мавлиев гонял стадо коров на вертолете.

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