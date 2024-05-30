Мэру Уфы осталось немного

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:32
Уфимский градоначальник Ратмир Мавлиев занял 11 строчку в рейтинге в национальном рейтинге мэров в период с апреля по май текущего года, следует из результатов исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовыго университета при Правительстве РФ.
Всего в рейтинге 88 позиций. Он учитывает руководителей столиц всех российских регионов, а также пять крупных финансово-экономических центров: Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк, Сочи и Тольятти. Отмечается, что в рейтинг не включаются представители Московской и Ленинградской областей, а также четыре новых субъектов РФ.
Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте Алексей Копайгородский — мэр Сочи, замыкает тройку лидеров руководитель администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ратмир Мавлиев занял должность руководителя администрации Уфы в марте 2022 года. На этом посту он сменил Сергея Грекова. До этого в течение почти трех лет возглавлял администрацию своей малой родины — города Нефтекамска. Был членом молодежной общественной палаты при Курултае и успел отметиться в органах власти Татарстана в качестве и. о. руководителя Исполнительного комитета Ютазинского района.
Ратмир Мавлиев — сын известного предпринимателя Рафила Мавлиева. Он является совладельцем трех предприятий: ООО «Бизнес-центр», ООО «Урал+» и ООО «Урал». Примечательно, что семья не раз оказывалась в центре скандалов. Так, громкая история произошла в Краснокамском районе республики в 2020 году — тогда в сети появились видео, на которых по словам очевидцев, Рафил Мавлиев гонял стадо коров на вертолете.