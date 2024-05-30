Мэру Уфы осталось немного

Ратмир Мавлиев занял должность руководителя администрации Уфы в марте 2022 года. На этом посту он сменил Сергея Грекова. До этого в течение почти трех лет возглавлял администрацию своей малой родины — города Нефтекамска. Был членом молодежной общественной палаты при Курултае и успел отметиться в органах власти Татарстана в качестве и. о. руководителя Исполнительного комитета Ютазинского района.