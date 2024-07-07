Мужчина из Башкирии ездил по правам девушки из Московской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По улицам Сибая ездил 21-летний мужчина с поддельными документами. Как признался автомобилист, права он купил через интернет. Подделку изъяли, а нарушителя доставили в отдел полиции.
Сообщается, что сотрудники ГАИ остановили автомобилиста, чтобы проверить документы по базе данных. По итогам проверки было установлено, что номер, предоставленного нарушителем документа, закреплен за жительницей другого региона. После этого мужчина признался, что водительских прав у него никогда не было.
В настоящий момент, по информации главы ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.