Мужчина из Башкирии ездил по правам девушки из Московской области

Сообщается, что сотрудники ГАИ остановили автомобилиста, чтобы проверить документы по базе данных. По итогам проверки было установлено, что номер, предоставленного нарушителем документа, закреплен за жительницей другого региона. После этого мужчина признался, что водительских прав у него никогда не было.