Башкирия попала в топ-7 должников

Отмечается, что всего за месяц граждане РФ оформили в банках 5,95 млн кредитных договоров в разных сегментах. Их общая сумма составила 1,52 трлн руб. Также отмечается, что выросли средние размеры кредитов. Они увеличились в среднем на 2%: с 251 до 255 тыс. руб.