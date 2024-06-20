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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Башкирия попала в топ-7 должников

Башкирия попала в топ-7 должников

20 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI
Общая сумма кредитов жителей региона за месяц превысила ₽44 млрд, следует из информации Объединенного кредитного бюро.

Башкортостан занял седьмое место по объему кредитования среди населения по итогам апреля этого года. Жители республики за месяц взяли 180,34 тыс. кредитов на сумму ₽44,45 млрд. Самих кредитов за месяц стало на 3% меньше, но размеры займов выросли.

На первом месте рейтинга оказалась Москва. Её жители оформили 401,85 тыс. кредитов на сумму 171,07 млрд руб. Вторую строчку рейтинга заняла Московская область, жители которой оформили 348,45 тыс. кредитов на 117,11 млрд руб. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В северной столице оформили 208,08 тыс. кредитов на 75,46 млрд руб.

Отмечается, что всего за месяц граждане РФ оформили в банках 5,95 млн кредитных договоров в разных сегментах. Их общая сумма составила 1,52 трлн руб. Также отмечается, что выросли средние размеры кредитов. Они увеличились в среднем на 2%: с 251 до 255 тыс. руб.

Напомним, ранее стало известно о намерениях мэрии Уфы оформить кредиты на сумму порядка ₽390 млн. За счет эти деньги власти башкирской столицы планируют погасить имеющиеся задолженности, а также пополнить городской бюджет.

Мэрия Уфы ищет кредиторов
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