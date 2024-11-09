В Уфе назначили нового начальника полиции

Свой путь в правоохранительных органах он начал ещё в конце 1990-х годов. В 2001 году получил высшее юридическое образование. В течение долгого время занимал должность участкового, позже работал «опером». С 2013 по 2018 годы возглавлял поочерёдно два местных отделения полиции в Уфе, после чего стал замначальника городского управления МВД.