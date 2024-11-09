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Posted 9 ноября, 13:18

Published 9 ноября, 13:18

Modified 9 ноября, 13:20

Updated 9 ноября, 13:20

Ильгиз Байсурин назначен начальником МВД по Уфе

В Уфе назначили нового начальника полиции

9 ноября 2024, 13:18
Фото: УМВД по Уфе.

Ильгиз Байсурин назначен начальником МВД по Уфе

Пресс-служба МВД России в субботу, 9 ноября объявила о новом руководителе уфимской полиции.

Возглавит отделение башкирской столицы Ильгиз Байсурин. Новому «шерифу» — 43 года. Официальная биография гласит, что Байсурин является уроженцем Баймака.

Свой путь в правоохранительных органах он начал ещё в конце 1990-х годов. В 2001 году получил высшее юридическое образование. В течение долгого время занимал должность участкового, позже работал «опером». С 2013 по 2018 годы возглавлял поочерёдно два местных отделения полиции в Уфе, после чего стал замначальника городского управления МВД.

Предшественник Байсурина, замом которого он работал, — Виталий Дудко. Летом 2024 года ряд СМИ сообщал о том, что страж порядка уходит в отпуск с последующим увольнением.

Начальник администрации Хабирова уходит с поста
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Ранее Mkset сообщал об отставке начальника администрации главы Башкирии Максима Забелина. По некоторым данным, работник аппарата руководителя региона может перейти в Московскую область и возглавить там местный Минздрав.

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