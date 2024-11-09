В Уфе назначили нового начальника полиции

Posted 9 ноября, 13:18
Published 9 ноября, 13:18
Modified 9 ноября, 13:20
Updated 9 ноября, 13:20
Возглавит отделение башкирской столицы Ильгиз Байсурин. Новому «шерифу» — 43 года. Официальная биография гласит, что Байсурин является уроженцем Баймака.
Свой путь в правоохранительных органах он начал ещё в конце 1990-х годов. В 2001 году получил высшее юридическое образование. В течение долгого время занимал должность участкового, позже работал «опером». С 2013 по 2018 годы возглавлял поочерёдно два местных отделения полиции в Уфе, после чего стал замначальника городского управления МВД.
Предшественник Байсурина, замом которого он работал, — Виталий Дудко. Летом 2024 года ряд СМИ сообщал о том, что страж порядка уходит в отпуск с последующим увольнением.
Ранее Mkset сообщал об отставке начальника администрации главы Башкирии Максима Забелина. По некоторым данным, работник аппарата руководителя региона может перейти в Московскую область и возглавить там местный Минздрав.