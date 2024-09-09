Татарстан снова обогнал Башкирию

Татарстан и Башкирия вошли в топ-5 регионов России по условиям на рынке труда. Татарстан занял четвертую строчку рейтинга по итогам 2023 года, а Башкортостан оказался под пятым номером. Это говорит о том, что несмотря на отличные, по оценке аналитиков, условия для соискателей, регионы продолжают плотную борьбу за человеческие ресурсы для экономики субъекта. Пока перевес в привлекательности для трудоустройства на стороне вечного визави Башкирии. Впрочем, регионы, судя по рейтинговым баллам общего списка, идут стремя в стремя в гонке за кадры.



— Регионы, занимающие верхние строчки в рейтинге, выделяются высоким уровнем социально-экономического прогресса. В этих регионах наблюдается низкий уровень безработицы, высокие доходы, а также значительная емкость трудового рынка, — отмечают эксперты РИА Рейтинг.



Лидером рейтинга по итогам 2023 года стала Москва. Она держится на вершине списка не первый год благодаря высокой ёмкости рынка труда и столичным зарплатам. Далее в перечне — Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдеры — регионы, где и работать-то особо негде, да и зарплаты оставляют желать лучшего. По итогам 2023 года и версии экспертов РИА Рейтинг кадры бегут из Ингушетии, Дагестана и Чечни: это уже стало привычной практикой. Впрочем, ситуация в южных и кавказских регионах постепенно начинает улучшаться: экономике субъектов нужны кадры, правда, пока зарплату сложно назвать конкурентоспособной. Так что пока там наблюдается отток молодежи и специалистов на большую землю за длинным рублем.