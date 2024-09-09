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Татарстан снова обогнал Башкирию

Татарстан снова обогнал Башкирию

9 сентября 2024, 08:32
Фото: 1MI
Регионы-соседи продолжают конкуренцию за кадры на рынке труда, сообщается в исследовании РИА Рейтинг в понедельник. 9 сентября.

Татарстан и Башкирия вошли в топ-5 регионов России по условиям на рынке труда. Татарстан занял четвертую строчку рейтинга по итогам 2023 года, а Башкортостан оказался под пятым номером. Это говорит о том, что несмотря на отличные, по оценке аналитиков, условия для соискателей, регионы продолжают плотную борьбу за человеческие ресурсы для экономики субъекта. Пока перевес в привлекательности для трудоустройства на стороне вечного визави Башкирии. Впрочем, регионы, судя по рейтинговым баллам общего списка, идут стремя в стремя в гонке за кадры.

— Регионы, занимающие верхние строчки в рейтинге, выделяются высоким уровнем социально-экономического прогресса. В этих регионах наблюдается низкий уровень безработицы, высокие доходы, а также значительная емкость трудового рынка, — отмечают эксперты РИА Рейтинг.

Лидером рейтинга по итогам 2023 года стала Москва. Она держится на вершине списка не первый год благодаря высокой ёмкости рынка труда и столичным зарплатам. Далее в перечне — Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдеры — регионы, где и работать-то особо негде, да и зарплаты оставляют желать лучшего. По итогам 2023 года и версии экспертов РИА Рейтинг кадры бегут из Ингушетии, Дагестана и Чечни: это уже стало привычной практикой. Впрочем, ситуация в южных и кавказских регионах постепенно начинает улучшаться: экономике субъектов нужны кадры, правда, пока зарплату сложно назвать конкурентоспособной. Так что пока там наблюдается отток молодежи и специалистов на большую землю за длинным рублем.

В Уфе не могут найти согласных на зарплату в ₽180000
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Ранее Mkset сообщал топ-5 вакансий в Уфе. Городские организации зовут на зарплату в ₽180 000, но очереди из желающих пока не наблюдается. Причем, в Уфе требуются специалисты как узких сфер деятельности, так и широкого профиля. Например, нужны и курьеры в кафе, и детские врачи. Причем, водителям готовы платить на 20% больше. чем медикам. Самая большая напряженка с кадрами — у дорожников и муниципальных служб. Им не хватает сотен человек.

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