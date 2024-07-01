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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Каждый десятый в Башкирии — нищий

Каждый десятый в Башкирии — нищий

1 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Республика Башкортостан оказалась в пятом десятке рейтинга доходов населения, едва не уступила в благосостоянии граждан Дагестану и практически безнадежно отстала от Татарстана, указано в аналитической работе РИА Рейтинг.

Эксперты составил рейтинг регионов России по уровню доходов населения. Место субъекта федерации в списке определяли по трем параметрам: динамика числа нищих, их доля в населении и покупательская способность.

Республика Башкортостан оказалась на 47 месте списка, между Дагестаном и Новгородской область. Год назад Башкирия была на одну строчку выше. Эксперты подсчитали, что за год нищих в регионе стало на 0,5% меньше и к 2024 году их доля среди населения составляет 9,5%. Это на 1% больше, чем в среднем по России. На среднюю зарплату в Башкирии можно купить 1,66 фиксированных набора товаров и услуг. Год назад — почти два набора.

Лидером рейтинга остался Ямало-Ненецкий АО, аутсайдером — Ингушетия с долей живущих за чертой бедности в 28%. В топ-10 лучших регионов по благосостоянию вошли Ненецкий АО, Чукотский АО, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Мурманская область, Югра, Санкт-Петербург и Московская область. Татарстан оказался на 11 строчке списка с долей нищих в 4,6%.


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