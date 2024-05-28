Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии

Отмечается, что ежегодно во время купания в водоемах в Башкирии гибнут десятки и получают увечья человек. По словам спикера парламента РБ Константина Толкачева, большинство инцидентов на воде происходит при купании в нетрезвом виде и в местах, не оборудованных под эти цели.