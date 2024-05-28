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Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии

Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии

28 мая 2024, 09:32
Фото: 1MI
Материальную ответственность могут ввести для любителей отдыха на диких пляжах и купания в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Курултая РБ.

Сотрудники спасательных служб в Республике Башкортостан могут получить право на выписывание штрафов гражданам, купающимся в неположенных местах., сообщает пресс-служба парламентариев региона. Депутаты Курултая намерены внести изменения Кодекс РБ об административных правонарушениях. Изменения предполагают наделение спасателей правом составлять протоколы и налагать штрафы как на физических — до ₽2 000, так и на юридических лиц — до ₽25 000.

Отмечается, что ежегодно во время купания в водоемах в Башкирии гибнут десятки и получают увечья человек. По словам спикера парламента РБ Константина Толкачева, большинство инцидентов на воде происходит при купании в нетрезвом виде и в местах, не оборудованных под эти цели.

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Напомним, ранее материальную ответственность за нарушение правил поведения на водных объектах ввели в Московской области. За нарушение придется отдать тысячу рублей. Как отмечает «Российская газета», наибольшее количество случаев утопления (до 95%) регистрируется на диких пляжах. На специально оборудованных для купания локациях подобные случаи происходят крайне редко.

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