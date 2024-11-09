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Posted 9 ноября, 06:55

Published 9 ноября, 06:55

Modified 9 ноября, 06:57

Updated 9 ноября, 06:57

Начальник администрации Хабирова уходит с поста

Начальник администрации Хабирова уходит с поста

9 ноября 2024, 06:55
Фото: пресс-служба главы Башкирии.
Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин подал заявление об отставке со своей должности — об этом утверждает РБК Уфа со ссылкой на источники.

По данным издания, работник аппарата Радия Хабирова может после ухода с поста может возглавить Минздрав Московской области. В региональной администрации слухи об отставке руководителя пока никак не комментировали.

Забелин занимал свою последнюю должность с 2022 года. С 2018 года он возглавлял Минздрав Башкирии, сперва — в статусе «и. о.», позже — официально.

Отметим, Забелин является уроженцем Суджанского района Курской области. Как сообщал Mkset, летом 2024 года — после начала в регионе боёв с армией Украины — родители соратника Хабирова были эвакуированы.

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Ранее Mkset сообщал о том, кто занял кресло мэра Стерлитамака после отставки прежнего градоначальника. Напомним, экс-глава стерлитамакской администрации занял пост вице-премьера Башкирии после окончания своих полномочий. Чем закончился городу чиновник — читайте в материале Mkset.

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