Posted 9 ноября, 06:55
Published 9 ноября, 06:55
Modified 9 ноября, 06:57
Updated 9 ноября, 06:57
По данным издания, работник аппарата Радия Хабирова может после ухода с поста может возглавить Минздрав Московской области. В региональной администрации слухи об отставке руководителя пока никак не комментировали.
Забелин занимал свою последнюю должность с 2022 года. С 2018 года он возглавлял Минздрав Башкирии, сперва — в статусе «и. о.», позже — официально.
Отметим, Забелин является уроженцем Суджанского района Курской области. Как сообщал Mkset, летом 2024 года — после начала в регионе боёв с армией Украины — родители соратника Хабирова были эвакуированы.
Ранее Mkset сообщал о том, кто занял кресло мэра Стерлитамака после отставки прежнего градоначальника. Напомним, экс-глава стерлитамакской администрации занял пост вице-премьера Башкирии после окончания своих полномочий. Чем закончился городу чиновник — читайте в материале Mkset.