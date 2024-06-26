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Updated Сегодня, 12:28

Уфимский вуз вошел в сотню лучших по России

Уфимский вуз вошел в сотню лучших по России

26 июня 2024, 12:26
Фото: Яндекс Карты
В рейтинг Forbes вошел Уфимский государственный нефтяной университет.

Уфимский государственный нефтяной университет вошел в список лучших российских вузов по мнению Forbes. В 2024 году УГНТУ занял 82 строчку рейтинга.

При составлении рейтинга учитывались пять основных параметров. Речь идет о качестве нетворкинга, репутации у работодателей, качестве преподавания и международной репутации. Кроме того учитывался «фактор Forbes». Вуз получал дополнительные очки в том случае, если его выпускники занимали места в рейтинге журнала либо оказывались с списке «30 до 30».

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Отмечается, что в первой десятке нет ни одного регионального вуза. Восемь из них находятся в Москве и Московской области, остальные два — в Санкт-Петербурге. Первое место в этом году занял МГУ им. Ломоносова, сместив таким образом НИУ ВШЭ второе место. Замыкает тройку лидеров МФТИ.

Напомним, уже на этой неделе в уфимских школах пройдут выпускные вечера. Традиционно за торжественным вручением аттестатов следует банкет, однако выяснилось, что не все школьники относятся к этой традиции с энтузиазмом. Так, одна из выпускниц этого года рассказала Mkset, что не понимает смысла подобных посиделок с одноклассниками. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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