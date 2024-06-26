Уфимский вуз вошел в сотню лучших по России

Напомним, уже на этой неделе в уфимских школах пройдут выпускные вечера. Традиционно за торжественным вручением аттестатов следует банкет, однако выяснилось, что не все школьники относятся к этой традиции с энтузиазмом. Так, одна из выпускниц этого года рассказала Mkset, что не понимает смысла подобных посиделок с одноклассниками. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.