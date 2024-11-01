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Молоко

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Ноябрь
Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии
1 ноября, 17:49
Октябрь
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Цены на молоко взлетели в Уфе
14 октября, 16:35
Сентябрь
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
Подозрительную сметану нашли в Уфе
17 сентября, 11:25
Молочный папа появился в Уфе
16 сентября, 18:59
Сипайлово станет столицей молока и мёда
12 сентября, 08:50
В Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов
5 сентября, 07:58
Август
Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии
14 августа, 06:25
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа, 10:34
Июнь
В Башкирии появится ферма за ₽6,2 млрд
Крупную молочную ферму в Стерлитамакском районе Башкирии пообещали завершить к 2025 году, сообщил в ходе осмотра строящегося объекта премьер-министр региона Андрей Назаров.
25 июня, 16:24

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