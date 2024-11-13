Масло и молоко ударят по бюджету Башкирии

Posted 13 ноября, 06:32
Published 13 ноября, 06:32
Modified 13 ноября, 08:48
Updated 13 ноября, 08:48
Согласно постановлению Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, производители молока и молочных продуктов смогут получить новые субсидии из регионального бюджета. Финансовая помощь компенсирует часть расходов на приобретение и использование оборудования, необходимого для обязательной маркировки. Новшество направлено на повышение контроля за качеством молочной продукции.
Отбор компаний, которые смогут получить субсидии, будет проходить по специальным правилам. Это позволит гарантировать, что помощь будет предоставлена тем, кто действительно в ней нуждается — как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.
— За исполнением этого постановления будет следить заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан, — указано в документе.
Введение обязательной маркировки молочной продукции позволило повысить качество и безопасность товаров для потребителей, однако ударило по кошелькам предприятий.
Напомним, ранее сотрудники службы статистики проверили динамику цен в магазинах Башкирии: стоимость сливочного масла в рознице продолжает расти.