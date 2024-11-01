Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии

Posted 1 ноября, 17:49
Published 1 ноября, 17:49
Modified 1 ноября, 17:51
Updated 1 ноября, 17:51
Согласно последним данным мониторинга, опубликованным на 28 октября 2024 года, средние потребительские цены на продовольственные товары в Башкирии продолжают удивлять. Особенно выделяется сливочное масло, цена которого подскочила до 956,57 рублей за килограмм. Это более чем на 24% выше, чем в начале 2024 года, когда оно стоило 766,85 рублей.
Но не только масло стало «золотым» продуктом. Свекла столовая теперь стоит 33,54 рубля за килограмм, что на 10,05% больше, чем неделю ранее. Свежие помидоры подорожали до 137,98 рублей (+5,51%), а огурцы достигли отметки в 96,62 рубля за килограмм (+3,09%). Даже яйца куриные, которые еще недавно казались доступными, теперь стоят 87,49 рублей за десяток (+2,55%).
Эксперты связывают этот резкий рост цен с несколькими факторами: увеличением затрат на производство, изменениями в спросе и предложении.
Среди других продуктов тоже наблюдается рост цен. Капуста белокочанная свежая подорожала до 30,78 рублей (+2,39%), а яблоки стоят 109,57 рублей за килограмм (+1,84%). Молоко можно купить за 86,43 рубля за литр (+1,59%), а гречневая крупа стоит 50,24 рубля (+1,45%).