Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии

Но не только масло стало «золотым» продуктом. Свекла столовая теперь стоит 33,54 рубля за килограмм, что на 10,05% больше, чем неделю ранее. Свежие помидоры подорожали до 137,98 рублей (+5,51%), а огурцы достигли отметки в 96,62 рубля за килограмм (+3,09%). Даже яйца куриные, которые еще недавно казались доступными, теперь стоят 87,49 рублей за десяток (+2,55%).