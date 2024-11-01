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Posted 1 ноября, 17:49

Published 1 ноября, 17:49

Modified 1 ноября, 17:51

Updated 1 ноября, 17:51

Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии

Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии

1 ноября 2024, 17:49
Фото: 1MI.
В регионе продолжается рост цен на основные продукты питания, сообщает в пятницу, 1 ноября, статистика Башстата.

Согласно последним данным мониторинга, опубликованным на 28 октября 2024 года, средние потребительские цены на продовольственные товары в Башкирии продолжают удивлять. Особенно выделяется сливочное масло, цена которого подскочила до 956,57 рублей за килограмм. Это более чем на 24% выше, чем в начале 2024 года, когда оно стоило 766,85 рублей.

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Но не только масло стало «золотым» продуктом. Свекла столовая теперь стоит 33,54 рубля за килограмм, что на 10,05% больше, чем неделю ранее. Свежие помидоры подорожали до 137,98 рублей (+5,51%), а огурцы достигли отметки в 96,62 рубля за килограмм (+3,09%). Даже яйца куриные, которые еще недавно казались доступными, теперь стоят 87,49 рублей за десяток (+2,55%).

Эксперты связывают этот резкий рост цен с несколькими факторами: увеличением затрат на производство, изменениями в спросе и предложении.

Среди других продуктов тоже наблюдается рост цен. Капуста белокочанная свежая подорожала до 30,78 рублей (+2,39%), а яблоки стоят 109,57 рублей за килограмм (+1,84%). Молоко можно купить за 86,43 рубля за литр (+1,59%), а гречневая крупа стоит 50,24 рубля (+1,45%).

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