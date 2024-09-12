Сипайлово станет столицей молока и мёда

Posted 12 сентября, 08:50
Published 12 сентября, 08:50
Modified 12 сентября, 08:50
Updated 12 сентября, 08:50
Семейный фестиваль «Молочная страна» (3+) пройдет 21 и 22 сентября на новом месте — в парке культуры и отдыха «Кашкадан». В 2024 году мероприятие будет приурочено к Году семьи в России и 450-летию Уфы. Фестиваль не только сменил локацию, переместившись из центральной части Уфы в район «Сипайлово», но и обновил свое название на «Молочная страна — медовая столица!». Таким образом, фестиваль объединит две сферы производства пищевой продукции.
—Впервые в рамках фестиваля соберутся производители меда и медовых изделий из нашей республики. Для посетителей мероприятия будут подготовлены различные интерактивные зоны и мастер-классы, — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Главное внимание в этом году будет уделено устойчивому развитию сельского хозяйства и экологии. Деловая часть программы включает обсуждения с экспертами и профессиональными агрономами о будущем отрасли в регионе, что привлечет внимание не только местных жителей, но и специалистов из других регионов.
Организаторы ожидают, что фестиваль соберет тысячи посетителей, что позволит не только поддержать локальных производителей, но и повысить интерес к сельскому хозяйству среди молодежи. Сочетание увлекательных мероприятий, ярких гастрономических предложений и образовательных программ сделает этот уикенд незабываемым для всей семьи.
Фестиваль выпал на предпоследние выходные дни сентября 2024 года. То, сколько публики он соберет, зависит от погодных условий. Синоптики пока осторожны в прогнозах погоды в Уфе. Так что, можно ожидать и продолжения бабьего лета, и уже печально ставшими привычными капризов стихии. Уфимцам стоит быть готовыми и к солнечным дням, и к прогулкам в компании зонтов и плащей.