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Posted 12 сентября, 08:50

Published 12 сентября, 08:50

Modified 12 сентября, 08:50

Updated 12 сентября, 08:50

Сипайлово станет столицей молока и мёда

Сипайлово станет столицей молока и мёда

12 сентября 2024, 08:50
Фото: Фестиваль «Молочная страна»
Популярный гастрономический фестиваль из центра Уфы решили перенести на «Кашкадан», сообщает в четверг, 12 сентября, пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Семейный фестиваль «Молочная страна» (3+) пройдет 21 и 22 сентября на новом месте — в парке культуры и отдыха «Кашкадан». В 2024 году мероприятие будет приурочено к Году семьи в России и 450-летию Уфы. Фестиваль не только сменил локацию, переместившись из центральной части Уфы в район «Сипайлово», но и обновил свое название на «Молочная страна — медовая столица!». Таким образом, фестиваль объединит две сферы производства пищевой продукции.

—Впервые в рамках фестиваля соберутся производители меда и медовых изделий из нашей республики. Для посетителей мероприятия будут подготовлены различные интерактивные зоны и мастер-классы, — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Главное внимание в этом году будет уделено устойчивому развитию сельского хозяйства и экологии. Деловая часть программы включает обсуждения с экспертами и профессиональными агрономами о будущем отрасли в регионе, что привлечет внимание не только местных жителей, но и специалистов из других регионов.

Организаторы ожидают, что фестиваль соберет тысячи посетителей, что позволит не только поддержать локальных производителей, но и повысить интерес к сельскому хозяйству среди молодежи. Сочетание увлекательных мероприятий, ярких гастрономических предложений и образовательных программ сделает этот уикенд незабываемым для всей семьи.

Фестиваль выпал на предпоследние выходные дни сентября 2024 года. То, сколько публики он соберет, зависит от погодных условий. Синоптики пока осторожны в прогнозах погоды в Уфе. Так что, можно ожидать и продолжения бабьего лета, и уже печально ставшими привычными капризов стихии. Уфимцам стоит быть готовыми и к солнечным дням, и к прогулкам в компании зонтов и плащей.

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