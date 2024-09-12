Сипайлово станет столицей молока и мёда

Организаторы ожидают, что фестиваль соберет тысячи посетителей, что позволит не только поддержать локальных производителей, но и повысить интерес к сельскому хозяйству среди молодежи. Сочетание увлекательных мероприятий, ярких гастрономических предложений и образовательных программ сделает этот уикенд незабываемым для всей семьи.



Фестиваль выпал на предпоследние выходные дни сентября 2024 года. То, сколько публики он соберет, зависит от погодных условий. Синоптики пока осторожны в прогнозах погоды в Уфе. Так что, можно ожидать и продолжения бабьего лета, и уже печально ставшими привычными капризов стихии. Уфимцам стоит быть готовыми и к солнечным дням, и к прогулкам в компании зонтов и плащей.