Молочный папа появился в Уфе

Posted 16 сентября, 18:59
Published 16 сентября, 18:59
Modified 16 сентября, 19:01
Updated 16 сентября, 19:01
Со слов очевидцев, на улице Бельской — в районе Кузнецовского затона — у дороги появился холодильник с молоком. Продукцию хозяин разрешает брать совершенно бесплатно всем желающим отведать натуральных продуктов.
Само хозяйство, как утверждает поставивший «автомат» мужчина, расположено в Иглинском районе. Пока на участке — всего одна корова, но в будущем владелец хочет расширять хозяйство.
— Добрый дяденька, — комментируют новость в местных сообществах в соцсетях.
— Круто же!!! Дяденька красавчик))))