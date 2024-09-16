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Posted 16 сентября, 18:59

Published 16 сентября, 18:59

Modified 16 сентября, 19:01

Updated 16 сентября, 19:01

Молочный папа появился в Уфе

Молочный папа появился в Уфе

16 сентября 2024, 18:59
Фото: соцсети
Невиданной щедростью поразил жителей башкирской столицы местный молочник, рассказывают в соцсетях.

Со слов очевидцев, на улице Бельской — в районе Кузнецовского затона — у дороги появился холодильник с молоком. Продукцию хозяин разрешает брать совершенно бесплатно всем желающим отведать натуральных продуктов.

Само хозяйство, как утверждает поставивший «автомат» мужчина, расположено в Иглинском районе. Пока на участке — всего одна корова, но в будущем владелец хочет расширять хозяйство.

— Добрый дяденька, — комментируют новость в местных сообществах в соцсетях.
— Круто же!!! Дяденька красавчик))))
Сипайлово станет столицей молока и мёда
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский микрорайон Сипайлово решили сделать центром молока и мёда.

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