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Молния

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Август 2024
Молния сожгла дом в Уфе
8 августа 2024, 11:56
Июль 2024
Молния спалила дотла дом в Башкирии
Кадры страшного пожара публикуют в соцсетях — утверждается, что действие происходит в селе Стерлибашево.
15 июля 2024, 14:34
Рыбака убило молнией в Башкирии
11 июля 2024, 06:49
Молния оставила уфимцев без электричества
9 июля 2024, 10:19
Июнь 2024
Молнию поймали в Башкирии
Свидетели настоящего светопреставления в небе над Башкортостаном делятся в соцсетях впечатляющими и пугающими кадрами грозы.
19 июня 2024, 06:06
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Стадо овец стало жертвами стихии в башкортостанском Зауралье. Об этом пишут в местных сообществах Vk.
18 июня 2024, 05:30
В двух городах Башкирии наступил конец света
Удар молнии в Кармановскую ГЭС 16 июня лишил света два города в Башкирии — электричество перестали подавать на территориях Нефтекамска и Агидели, а также в Краснокамском районе региона.
17 июня 2024, 09:50
Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии
17 июня 2024, 08:20
Жители города в Башкирии остались без света и воды
16 июня 2024, 16:08
Нефтекамск из-за грозы остался без электричества
16 июня 2024, 13:21
Видео. Молния ударила в паре метров от машины на трассе в Башкирии
Молния едва не попала в движущийся автомобиль: этот захватывающий момент был запечатлен видеорегистратором.
10 июня 2024, 07:36
18+. Молния убила коров в Башкирии
Скот стал жертвой стихии во время выпаса.
5 июня 2024, 08:36
Спасатели просят не гулять по Уфе
3 июня 2024, 10:59

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