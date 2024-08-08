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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Молния сожгла дом в Уфе

Молния сожгла дом в Уфе

8 августа 2024, 11:56
Фото: 1MI
В тушении большого здания в Сипайлово задействованы силы и средства МЧС России.

Пожар вспыхнул в частном доме в Уфе в четверг, 8 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стал удар молнии в здание. Об этом рассказали очевидцы.

Частный одноэтажный дом расположен на улице Станиславской в Уфе. Здание находится в районе Сипайлово. Огонь охватил кровлю здания. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. МЧС Башкирии показало на видео, насколько серьезная там сейчас обстановка.

К ликвидации огня привлечены семь единиц специальной техники и 22 спасателя МЧС Башкирии.

Напомним, ранее молния сожгла дотла дом в Башкирии.

Видео: 1MI
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