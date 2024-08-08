Молния сожгла дом в Уфе

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Пожар вспыхнул в частном доме в Уфе в четверг, 8 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стал удар молнии в здание. Об этом рассказали очевидцы.
Частный одноэтажный дом расположен на улице Станиславской в Уфе. Здание находится в районе Сипайлово. Огонь охватил кровлю здания. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. МЧС Башкирии показало на видео, насколько серьезная там сейчас обстановка.
К ликвидации огня привлечены семь единиц специальной техники и 22 спасателя МЧС Башкирии.
Напомним, ранее молния сожгла дотла дом в Башкирии.