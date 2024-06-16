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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Жители города в Башкирии остались без света и воды

Жители города в Башкирии остались без света и воды

16 июня 2024, 16:08
Фото: 1MI
Стали известны новые подробности об отключении электроэнергии в Нефтекамске.

Жители Нефтекамска резко оказались в средневековье. Виной тому авария, повлекшая за собой отключение электроэнергии. Со слов горожан, электричества нет во многих районах.

Как сообщили ранее в МЧС по РБ, авария произошла из-за непогоды. Во время грозы молния ударила в Кармановскую ГРЭС, в результате чего станцию обесточило.

Нефтекамск из-за грозы остался без электричества
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По информации тг-канала Mash Batash, пострадали также линии электропередач. В связи с этим в городе и нескольких близлежащих населенных пунктах временно нет воды и электричества.

Работы по восстановлению планируется завершить уже сегодня, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

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