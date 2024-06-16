Жители города в Башкирии остались без света и воды

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Жители Нефтекамска резко оказались в средневековье. Виной тому авария, повлекшая за собой отключение электроэнергии. Со слов горожан, электричества нет во многих районах.
Как сообщили ранее в МЧС по РБ, авария произошла из-за непогоды. Во время грозы молния ударила в Кармановскую ГРЭС, в результате чего станцию обесточило.
По информации тг-канала Mash Batash, пострадали также линии электропередач. В связи с этим в городе и нескольких близлежащих населенных пунктах временно нет воды и электричества.
Работы по восстановлению планируется завершить уже сегодня, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.