Молния убила коров в Башкирии

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Непогода принесла дополнительный урон фермерам Башкортостана. Разразившийся во вторник, 4 июня, дождь с грозой стал причиной гибели скота. Так, в деревне Галиакберово в Бурзянском районе Республики Башкортостан жертвой стихии стал домашний скот.
В пасущихся коров ударила молния. Бездыханных тёлок нашли в траве. Снимки последствий местные жители выложили в соцсетях.
Напомним, ранее в Башкирии пострадал другой домашний скот. Так, в мае голодный медведь напал на пасущихся лошадей. Скакуну удалось отбиться от лесного хищника.