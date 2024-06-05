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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Молния убила коров в Башкирии

Молния убила коров в Башкирии

5 июня 2024, 08:36
Фото: vk.com/askarovo_abzelil
Скот стал жертвой стихии во время выпаса.

Непогода принесла дополнительный урон фермерам Башкортостана. Разразившийся во вторник, 4 июня, дождь с грозой стал причиной гибели скота. Так, в деревне Галиакберово в Бурзянском районе Республики Башкортостан жертвой стихии стал домашний скот.

В пасущихся коров ударила молния. Бездыханных тёлок нашли в траве. Снимки последствий местные жители выложили в соцсетях.

Напомним, ранее в Башкирии пострадал другой домашний скот. Так, в мае голодный медведь напал на пасущихся лошадей. Скакуну удалось отбиться от лесного хищника.

В Башкирии медведь разодрал лошадь
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Молния#Скот#Фермеры#Инциденты#Гибель скота
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