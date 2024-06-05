Молния убила коров в Башкирии

Непогода принесла дополнительный урон фермерам Башкортостана. Разразившийся во вторник, 4 июня, дождь с грозой стал причиной гибели скота. Так, в деревне Галиакберово в Бурзянском районе Республики Башкортостан жертвой стихии стал домашний скот.