Нефтекамск из-за грозы остался без электричества

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Читатели Mkset сообщают об аварии в Нефтекамске. По их словам, многие районы города остались без электричества. Кроме того, ранее в городе возникли проблемы с водопроводом.
— Электричества нет по всему городу, вода тоже на исходе. У меня родственники на Николо Берёзовском шоссе живут, у них электричества нет, и в Михайловке нет. Это другой конец города, — рассказал читатель Mkset.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.
Как выяснилось, отключение электричества произошло в результате удара молнии, в результате которого отключился автомат на одном из участков подстанции. Восстановительные работы, по данным ведомства, уже начались. Ориентировочно электричество вернут в течение часа.