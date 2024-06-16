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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Нефтекамск из-за грозы остался без электричества

Нефтекамск из-за грозы остался без электричества

16 июня 2024, 13:21
Фото: 1MI
Жители города рассказали о произошедшем в соцсетях.

Читатели Mkset сообщают об аварии в Нефтекамске. По их словам, многие районы города остались без электричества. Кроме того, ранее в городе возникли проблемы с водопроводом.

— Электричества нет по всему городу, вода тоже на исходе. У меня родственники на Николо Берёзовском шоссе живут, у них электричества нет, и в Михайловке нет. Это другой конец города, — рассказал читатель Mkset.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Как выяснилось, отключение электричества произошло в результате удара молнии, в результате которого отключился автомат на одном из участков подстанции. Восстановительные работы, по данным ведомства, уже начались. Ориентировочно электричество вернут в течение часа.

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