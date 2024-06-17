Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии

Колесо обозрения остановило свое вращение в одном из парков Нефтекамска. Причиной тому молния, ударившая в Кармановскую ГРЭС в Нефтекамске. Для спасения застрявших в кабинах колеса пассажиров были применены автономные источники питания — с их помощью аттракцион запустили повторно.