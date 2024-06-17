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Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии

Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии

17 июня 2024, 08:20
Фото: 1MI
Подробности о том, как проходила операция по их спасению, рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

На обесточенном аттракционе в Башкирии оказались шесть человек, среди которых было трое детей. К счастью, всех их удалось спустить.

Колесо обозрения остановило свое вращение в одном из парков Нефтекамска. Причиной тому молния, ударившая в Кармановскую ГРЭС в Нефтекамске. Для спасения застрявших в кабинах колеса пассажиров были применены автономные источники питания — с их помощью аттракцион запустили повторно.

Напомним, в результате удара молнии почти весь город остался без воды и электричества.

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