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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

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Молния попала в жилой двухэтажный дом в Башкирии

6 июня 2023, 10:45
Фото: Госкомитет по ЧС РБ

В Башкирии загорелся дом после попадания в него молнии

Инцидент произошел в Белорецком районе, молния ударила в двухэтажный дом, сообщает Госкомитет по ЧС.

Сегодня, 6 июня, в селе Тирлянском загорелся двухэтажный частный дом. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать удар молнии, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

На место прибыли пожарные. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Фото: Госкомитет по ЧС РБ

Напомним, что местами в Башкирии сегодня ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-20 м/с. В Госкомитете по ЧС также просят граждан соблюдать меры безопасности, в частности, избегать открытой местности и водоемов, а также не подходить близко к линиям электропередачи и молниеотводам.

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Удар молнии#Молния#Пожар#Пожар в жилом доме#ЧП
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