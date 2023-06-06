Молния попала в жилой двухэтажный дом в Башкирии

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сегодня, 6 июня, в селе Тирлянском загорелся двухэтажный частный дом. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать удар молнии, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
На место прибыли пожарные. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, что местами в Башкирии сегодня ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-20 м/с. В Госкомитете по ЧС также просят граждан соблюдать меры безопасности, в частности, избегать открытой местности и водоемов, а также не подходить близко к линиям электропередачи и молниеотводам.