Молния попала в жилой двухэтажный дом в Башкирии

Напомним, что местами в Башкирии сегодня ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-20 м/с. В Госкомитете по ЧС также просят граждан соблюдать меры безопасности, в частности, избегать открытой местности и водоемов, а также не подходить близко к линиям электропередачи и молниеотводам.