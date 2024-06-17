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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:52

В двух городах Башкирии наступил конец света

В двух городах Башкирии наступил конец света

17 июня 2024, 09:50
Фото: FreePik
Удар молнии в Кармановскую ГЭС 16 июня лишил света два города в Башкирии — электричество перестали подавать на территориях Нефтекамска и Агидели, а также в Краснокамском районе региона.

Аварийные отключения коммуникаций комментировал мэр Нефтекамска Эльдар Валидов. Глава местной администрации подтвердил, что причина таких мер — буйство стихии. Над ликвидацией последствий аварии работал около полусотни человека.

Трудности также испытывали с подачей воды. На данный момент обеспечение ей восстановлено, однако некоторые жители жалуются ржавую и грязную воду из-под крана.

— Всей администрации ставим «два» за вчера, — написал Артур В.
— Как пользоваться такой водой? Покажите нам и расскажите! По факту ее нет. Обеспечьте людей на этот период нормальной качественной питьевой водой, — призвала чиновников Ирина Ч.
#Общество#Происшествия#Погода#Башкортостан#Отопление#ЖКХ#Электричество#Ураган#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Агидель#Нефтекамск#Природа#Гроза#Молния#Коммуналка#Вода#Свет
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