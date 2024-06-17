В двух городах Башкирии наступил конец света

Удар молнии в Кармановскую ГЭС 16 июня лишил света два города в Башкирии — электричество перестали подавать на территориях Нефтекамска и Агидели, а также в Краснокамском районе региона.

Аварийные отключения коммуникаций комментировал мэр Нефтекамска Эльдар Валидов. Глава местной администрации подтвердил, что причина таких мер — буйство стихии. Над ликвидацией последствий аварии работал около полусотни человека. Трудности также испытывали с подачей воды. На данный момент обеспечение ей восстановлено, однако некоторые жители жалуются ржавую и грязную воду из-под крана. — Всей администрации ставим «два» за вчера, — написал Артур В. — Как пользоваться такой водой? Покажите нам и расскажите! По факту ее нет. Обеспечьте людей на этот период нормальной качественной питьевой водой, — призвала чиновников Ирина Ч.