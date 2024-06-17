В двух городах Башкирии наступил конец света

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Аварийные отключения коммуникаций комментировал мэр Нефтекамска Эльдар Валидов. Глава местной администрации подтвердил, что причина таких мер — буйство стихии. Над ликвидацией последствий аварии работал около полусотни человека.
Трудности также испытывали с подачей воды. На данный момент обеспечение ей восстановлено, однако некоторые жители жалуются ржавую и грязную воду из-под крана.
— Всей администрации ставим «два» за вчера, — написал Артур В.
— Как пользоваться такой водой? Покажите нам и расскажите! По факту ее нет. Обеспечьте людей на этот период нормальной качественной питьевой водой, — призвала чиновников Ирина Ч.