Молния оставила уфимцев без электричества

Грозовой разряд вывел из строя силовую электроподстанцию в Уфе в ночь на среду, 9 июля, в Уфе. Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, удар молнии привел к аварийному отключению электричества в районе Жилино. Без электричества осталась, по данным местной администрации, улица Романтиков. Как сообщают Mkset местные жители, авария затронула куда большую территорию. И снабжение электричеством на 15:00 9 июля еще не восстановлено. Сроки возобновления местным жителям ни энергетики, ни власти не называют.