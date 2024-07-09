mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Молния оставила уфимцев без электричества

Молния оставила уфимцев без электричества

9 июля 2024, 10:19
Фото: 1MI
Аварийное отключение целого района пытаются устранить более десяти часов, сообщает администрация Октябрьского района Уфы.

Грозовой разряд вывел из строя силовую электроподстанцию в Уфе в ночь на среду, 9 июля, в Уфе. Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, удар молнии привел к аварийному отключению электричества в районе Жилино. Без электричества осталась, по данным местной администрации, улица Романтиков. Как сообщают Mkset местные жители, авария затронула куда большую территорию. И снабжение электричеством на 15:00 9 июля еще не восстановлено. Сроки возобновления местным жителям ни энергетики, ни власти не называют.

Аварийно-восстановительные работы проводит бригада Новоуфимских РЭС. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +73472690852.

Читайте также:
Нефтекамск из-за грозы остался без электричестваБайкер-призрак разбился в БашкирииТройное ДТП произошло в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Авария#Башкортостан#Электричество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Молния#Октябрьский район#Жилино#Бригада Новоуфимских РЭС
Подпишитесь
Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом
Сегодня, 09:10
Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу
Сегодня, 04:18
Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии
Вчера, 18:49
В Башкирии падают доходы предприятий
Вчера, 17:38
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Вчера, 13:43
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Сегодня, 09:13