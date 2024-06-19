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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Молнию поймали в Башкирии

Молнию поймали в Башкирии

19 июня 2024, 06:06
Фото: freepik.com
Свидетели настоящего светопреставления в небе над Башкортостаном делятся в соцсетях впечатляющими и пугающими кадрами грозы.

Гром и молнии озарили небо Башкирии в ночь на среду, 19 июня. Как и обещали синоптики, жару в регионе немного остудила влага. Поздно вечером в разных районах Башкирии началась гроза. Конечно, небо над регионом озарили молнии. Их появление на чернеющем небосводе было столь эффектным и массовым, но жители Башкирии достали смартфоны и стали снимать впечатляющие кадры красивого гнева небес.

Видео: freepik.com

Напомним, в среду, 19 июня, синоптики прогнозируют в Башкирии ливни, дожди и град со шквальным ветром. Температура воздуха ночью +18°С… +23°С, днем +28°С…+33°С. «Тропическая» обстановка продержится в регионе до выходных и сменится похолоданием, считают метеорологи.

 

Видео: vk.com

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#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Дождь#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ливень#Гроза#Молния#Синоптики
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