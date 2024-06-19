Молнию поймали в Башкирии

Гром и молнии озарили небо Башкирии в ночь на среду, 19 июня. Как и обещали синоптики, жару в регионе немного остудила влага. Поздно вечером в разных районах Башкирии началась гроза. Конечно, небо над регионом озарили молнии. Их появление на чернеющем небосводе было столь эффектным и массовым, но жители Башкирии достали смартфоны и стали снимать впечатляющие кадры красивого гнева небес.