Молнию поймали в Башкирии

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Гром и молнии озарили небо Башкирии в ночь на среду, 19 июня. Как и обещали синоптики, жару в регионе немного остудила влага. Поздно вечером в разных районах Башкирии началась гроза. Конечно, небо над регионом озарили молнии. Их появление на чернеющем небосводе было столь эффектным и массовым, но жители Башкирии достали смартфоны и стали снимать впечатляющие кадры красивого гнева небес.
Напомним, в среду, 19 июня, синоптики прогнозируют в Башкирии ливни, дожди и град со шквальным ветром. Температура воздуха ночью +18°С… +23°С, днем +28°С…+33°С. «Тропическая» обстановка продержится в регионе до выходных и сменится похолоданием, считают метеорологи.
Видео: vk.com