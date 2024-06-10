Молния ударила в пару метров от машины на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Инцидент произошел во время грозы на трассе в Башкирии. Водитель автомобиля двигался по дороге, когда впереди него ударила молния. Разряд прошел всего в нескольких метрах от машины, вызвав оглушительный грохот и яркую вспышку.
Момент удара запечатлел видеорегистратор, установленный в автомобиле. На кадрах видно, как молния спускается с неба и ударяет в землю рядом с машиной. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали.
Водителям рекомендуется избегать поездок в грозовую погоду или искать укрытие в случае попадания в такую ситуацию, напоминает МЧС по РБ.
— Важно соблюдать правила безопасности при движении в условиях грозы. При приближении грозы снизьте скорость и включите аварийные огни. Не паркуйтесь под деревьями или линиями электропередач. Закройте окна и люк автомобиля. Избегайте использования электронных устройств, таких как мобильные телефоны или радио, — комментирует МЧС по РБ.
Видео: БашДТП