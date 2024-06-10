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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Молния ударила в пару метров от машины на трассе в Башкирии

Молния ударила в пару метров от машины на трассе в Башкирии

10 июня 2024, 07:36
Фото: БашДТП
Молния едва не попала в движущийся автомобиль: этот захватывающий момент был запечатлен видеорегистратором.

Инцидент произошел во время грозы на трассе в Башкирии. Водитель автомобиля двигался по дороге, когда впереди него ударила молния. Разряд прошел всего в нескольких метрах от машины, вызвав оглушительный грохот и яркую вспышку.

Момент удара запечатлел видеорегистратор, установленный в автомобиле. На кадрах видно, как молния спускается с неба и ударяет в землю рядом с машиной. К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Водителям рекомендуется избегать поездок в грозовую погоду или искать укрытие в случае попадания в такую ситуацию, напоминает МЧС по РБ.

— Важно соблюдать правила безопасности при движении в условиях грозы. При приближении грозы снизьте скорость и включите аварийные огни. Не паркуйтесь под деревьями или линиями электропередач. Закройте окна и люк автомобиля. Избегайте использования электронных устройств, таких как мобильные телефоны или радио, — комментирует МЧС по РБ.

Видео: БашДТП

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