Молния спалила дотла дом в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за удара молнии погиб мужчина в деревне Башкирская Ургинка. Непогода застала сельчанина, пока тот рыбачил — переждать грозу он решил под ближайшим деревом, куда и попал разряд, моментально убив мужчину.