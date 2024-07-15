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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Молния спалила дотла дом в Башкирии

Молния спалила дотла дом в Башкирии

15 июля 2024, 14:34
Фото: vk.com
Кадры страшного пожара публикуют в соцсетях — утверждается, что действие происходит в селе Стерлибашево.

Со слов автора, пламя разгорелось после удара молнии. Судя по комментариям оператора на видео, пожар практически полностью уничтожил деревянную постройку.

— Дома не осталось, обалдеть… Всё, упал дом, — слышно речь на фоне.

Официальных сообщений от экстренных служб об инциденте пока не было. По информации авторов, в результате пожара из людей никто не пострадал.

Видео: vk.com
Рыбака убило молнией в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за удара молнии погиб мужчина в деревне Башкирская Ургинка. Непогода застала сельчанина, пока тот рыбачил — переждать грозу он решил под ближайшим деревом, куда и попал разряд, моментально убив мужчину.

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