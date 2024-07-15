Молния спалила дотла дом в Башкирии

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Со слов автора, пламя разгорелось после удара молнии. Судя по комментариям оператора на видео, пожар практически полностью уничтожил деревянную постройку.
— Дома не осталось, обалдеть… Всё, упал дом, — слышно речь на фоне.
Официальных сообщений от экстренных служб об инциденте пока не было. По информации авторов, в результате пожара из людей никто не пострадал.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за удара молнии погиб мужчина в деревне Башкирская Ургинка. Непогода застала сельчанина, пока тот рыбачил — переждать грозу он решил под ближайшим деревом, куда и попал разряд, моментально убив мужчину.