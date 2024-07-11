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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

В Башкирии рыбака убило молнией

В Башкирии рыбака убило молнией

11 июля 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
Жертвой стихии стал 57-летний житель Зианчуринского района, сообщили Mkset в Следственном комитете республики.

Как пояснили редакции в пресс-службе МЧС, трагедия случилась 10 июля в деревне Башкирская Ургинка. Мужчина после обеда отправился на рыбалку и не вернулся.

Бездыханное тело сельчанина нашли уже на следующие сутки, 11 июля, — около шести часов утра свидетелем ужасающей картины стал его родственник, отправившийся на поиски: обгоревший рыбак без признаков жизни лежал под деревом.

Следователи установили, что пока мужчина ловил рыбу, пошёл сильный ливень с грозой. Мужчина решил укрыться под деревом, когда в него ударила молния.

— В настоящее время на месте происшествия организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали Mkset в ведомстве.
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