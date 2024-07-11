В Башкирии рыбака убило молнией

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Как пояснили редакции в пресс-службе МЧС, трагедия случилась 10 июля в деревне Башкирская Ургинка. Мужчина после обеда отправился на рыбалку и не вернулся.
Бездыханное тело сельчанина нашли уже на следующие сутки, 11 июля, — около шести часов утра свидетелем ужасающей картины стал его родственник, отправившийся на поиски: обгоревший рыбак без признаков жизни лежал под деревом.
Следователи установили, что пока мужчина ловил рыбу, пошёл сильный ливень с грозой. Мужчина решил укрыться под деревом, когда в него ударила молния.
— В настоящее время на месте происшествия организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали Mkset в ведомстве.