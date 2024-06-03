Спасатели просят не гулять по Уфе

В связи с этим в УГЗ напоминают о соблюдении правил безопасности при неблагоприятных погодных условиях. При сильном ветре крайне нежелательно находиться вблизи деревьев и хрупких конструкций, то же касается парковки автомобилей — нередки случаи, когда на них падали ветки деревьев и рекламные щиты.