Спасатели просят не гулять по Уфе

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Шквалистое усиление ветра прогнозируется в Уфе в течение ближайших суток. По информации Башгидромета, в период с 20:00 с понедельника, 3 июня, до 20:00 вторника, 4 июня, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Такой ветер по шкале Бофорта оценивается как «крепкий» и «очень крепкий».
В связи с этим в УГЗ напоминают о соблюдении правил безопасности при неблагоприятных погодных условиях. При сильном ветре крайне нежелательно находиться вблизи деревьев и хрупких конструкций, то же касается парковки автомобилей — нередки случаи, когда на них падали ветки деревьев и рекламные щиты.
Температура воздуха ночью +13°С…+15°С, в центре города до +18°°С, днем +26…+28°С. Ночью без существенных осадков. Днем в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Во время грозы следует избегать нахождения вблизи водоемов, то же касается металлоконструкций. Рыбалку и купание лучше отложить до момента, пока небо не перестанут озарять вспышки молний. Также нежелательно держать в руках металлические предметы, напоминают в Управлении гражданской защиты.