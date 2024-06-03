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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Спасатели просят не гулять по Уфе

Спасатели просят не гулять по Уфе

3 июня 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
Рекомендации, как избежать последствий разгулявшейся стихии, дали в Управлении гражданской защиты.

Шквалистое усиление ветра прогнозируется в Уфе в течение ближайших суток. По информации Башгидромета, в период с 20:00 с понедельника, 3 июня, до 20:00 вторника, 4 июня, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Такой ветер по шкале Бофорта оценивается как «крепкий» и «очень крепкий».

В связи с этим в УГЗ напоминают о соблюдении правил безопасности при неблагоприятных погодных условиях. При сильном ветре крайне нежелательно находиться вблизи деревьев и хрупких конструкций, то же касается парковки автомобилей — нередки случаи, когда на них падали ветки деревьев и рекламные щиты.

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Температура воздуха ночью +13°С…+15°С, в центре города до +18°°С, днем +26…+28°С. Ночью без существенных осадков. Днем в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Во время грозы следует избегать нахождения вблизи водоемов, то же касается металлоконструкций. Рыбалку и купание лучше отложить до момента, пока небо не перестанут озарять вспышки молний. Также нежелательно держать в руках металлические предметы, напоминают в Управлении гражданской защиты.

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