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Метель

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Жир внутри и снаружи: уфимцам дали зимние советы
10 декабря, 08:39
Какой будет зима в Башкирии
18 ноября, 11:09
Погода в Башкирии застанет врасплох
10 ноября, 14:36
Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии
10 ноября, 07:13
Башкирию заметает снегом
6 ноября, 14:56
Зимняя погода идёт в Башкирию
5 ноября, 14:14
В Башкирии прогнозируются снегопады, метель и гололед
Вместе с потеплением в республику придут снегопады с метелями, сообщает Башгидрометцентр.
29 января, 03:22
Видео. В Башкирии перекрыли движение на тысячах километрах дорог
21 января, 13:47
Снегоуборочная техника не доехала до федеральной трассы в Башкирии
Вместо двух полос осталась одна, заваленная снегом.
21 января, 04:45
Метель и снежные заносы на дорогах: какая погода ждет Башкирию на этой неделе
Метеорологическую сводку публикует Башгидрометцентр.
17 января, 07:25
Грузовикам и автобусам перекрыли движение по шести районам Башкирии
Ограничения будут действовать до 15:00.
12 января, 07:09
В нескольких районах Башкирии перекрыли дороги
Пассажирам «Башавтотранса» пришлось отложить поездку.
12 января, 03:11
2023
В Башкирии ожидаются метель и налипание снега на провода
Воздух прогреется до плюсовой температуры.
19 декабря 2023, 11:18
По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели
Пора доставать пуховики.
22 ноября 2023, 06:45

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