Зимняя погода идёт в Башкирию

Posted 5 ноября, 14:14
Published 5 ноября, 14:14
Modified 5 ноября, 15:58
Updated 5 ноября, 15:58
Первая рабочая неделя ноября для некоторых муниципалитетов Республики обернётся сильными снегопадами.
Так, значительные осадки в ночь на среду, 6 ноября, пройдут на юге региона. Обойдут стороной они лишь северо-запад Башкирии. В некоторых районах также обещают метель, гололёд и снежный накат. Ночные показатели температуры воздуха: до -2°C… -7°C, дневные — до 0°C… -5°C.
В четверг, 7 ноября, в Башкирии также обещают небольшие снегопады. Ночью -5°C… -10°C, а при прояснениях — до -15°C. Днём воздух разогреется лишь до -1°C… -6°C. В пятницу, 8 ноября, прогноз погоды аналогичный.
Ранее, как сообщал Mkset, в Башкирии обрело популярность забавное видео пиршества кабанов на территории природного парка «Аслы-Куль».