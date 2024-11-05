Зимняя погода идёт в Башкирию

Так, значительные осадки в ночь на среду, 6 ноября, пройдут на юге региона. Обойдут стороной они лишь северо-запад Башкирии. В некоторых районах также обещают метель, гололёд и снежный накат. Ночные показатели температуры воздуха: до -2°C… -7°C, дневные — до 0°C… -5°C.