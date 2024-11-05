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Posted 5 ноября, 14:14

Published 5 ноября, 14:14

Modified 5 ноября, 15:58

Updated 5 ноября, 15:58

В Башкортостане ждут похолодание

Зимняя погода идёт в Башкирию

5 ноября 2024, 14:14
Фото: 1MI.

В Башкортостане ждут похолодание

Синоптики башкортостанского центра по гидрометеорологии спрогнозировали в регионе круглосуточные минусовые температуры.

Первая рабочая неделя ноября для некоторых муниципалитетов Республики обернётся сильными снегопадами.

Так, значительные осадки в ночь на среду, 6 ноября, пройдут на юге региона. Обойдут стороной они лишь северо-запад Башкирии. В некоторых районах также обещают метель, гололёд и снежный накат. Ночные показатели температуры воздуха: до -2°C… -7°C, дневные — до 0°C… -5°C.

В четверг, 7 ноября, в Башкирии также обещают небольшие снегопады. Ночью -5°C… -10°C, а при прояснениях — до -15°C. Днём воздух разогреется лишь до -1°C… -6°C. В пятницу, 8 ноября, прогноз погоды аналогичный.

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Ранее, как сообщал Mkset, в Башкирии обрело популярность забавное видео пиршества кабанов на территории природного парка «Аслы-Куль».

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