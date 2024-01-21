В Башкирии перекрыли движение на тысячах километрах дорог

Снегоуборочная техника не справляется со стихией. Об этом рассказали пользователи соцсетей. А плохое состояние дорог и дворов в Уфе привело к тому, что прокуратура завела 13 административных дел на муниципальных чиновников и руководителей управляющих компаний.