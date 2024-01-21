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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Федеральную трассу перекрыли для всех машин от Оренбургской области до Уфы

В Башкирии перекрыли движение на тысячах километрах дорог

21 января 2024, 13:47
Фото: 1MI

Федеральную трассу перекрыли для всех машин от Оренбургской области до Уфы

Об открытии трассы сообщат отдельно.

По запросу ГИБДД участок федеральной трассы М5 «Урал» перекрыт для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

С 14:50 уфимского времени невозможно будет проехать по дороге от населённого пункта Северное (Оренбургская область) до Уфы. Об отмене ограничений будет сообщено отдельно.

Причиной закрытия трассы в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии назвали сильный ветер, метель, снегопад плохую видимость. Ранее в МЧС России сообщили, что из-за непогоды отменено 168 автобусных рейсов, а общая протяжённость перекрытых дорог составила 1 133 км.

Читатели mkset.ru поделились кадрами, описывающими состояние дорог в Башкирии. На видео — участок трассы М5 «Урал» в Чишминском районе.

Снегоуборочная техника не справляется со стихией. Об этом рассказали пользователи соцсетей. А плохое состояние дорог и дворов в Уфе привело к тому, что прокуратура завела 13 административных дел на муниципальных чиновников и руководителей управляющих компаний.

Прокуратура выгнала уфимских коммунальщиков на уборку снега
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#Происшествия#Видео#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Метель
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