В Башкирии перекрыли движение на тысячах километрах дорог

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:49
По запросу ГИБДД участок федеральной трассы М5 «Урал» перекрыт для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
С 14:50 уфимского времени невозможно будет проехать по дороге от населённого пункта Северное (Оренбургская область) до Уфы. Об отмене ограничений будет сообщено отдельно.
Причиной закрытия трассы в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии назвали сильный ветер, метель, снегопад плохую видимость. Ранее в МЧС России сообщили, что из-за непогоды отменено 168 автобусных рейсов, а общая протяжённость перекрытых дорог составила 1 133 км.
Читатели mkset.ru поделились кадрами, описывающими состояние дорог в Башкирии. На видео — участок трассы М5 «Урал» в Чишминском районе.
Снегоуборочная техника не справляется со стихией. Об этом рассказали пользователи соцсетей. А плохое состояние дорог и дворов в Уфе привело к тому, что прокуратура завела 13 административных дел на муниципальных чиновников и руководителей управляющих компаний.