Снегоуборочная техника не доехала до федеральной трассы в Башкирии

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Водители обратили внимание на то, что участок федеральной трассы М5 «Урал» остался не очищенным от снега.
В сообществе «БашДТП» опубликовано видео, на котором видно, как легковой автомобиль вынужден пробиваться по заснеженному участку дорогу вслед за фурой. Из двух полос действует только одна, но и она покрыта снегом. Правая полоса оказалась под сугробами. Также отрезаны от дороги оказались примыкания для остановки общественного транспорта.
Речь идёт об участке трассы М5 «Урал» от границы Благоварского и Чишминского районов до развязки возле села «Арсланово».
Госкомитет по ЧС тем временем предлагает жителям воздержаться от поездок из-за непогоды — в Башкирии ожидаются снегопад, метель, снежные заносы.