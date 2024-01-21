Снегоуборочная техника не доехала до федеральной трассы в Башкирии

В сообществе «БашДТП» опубликовано видео, на котором видно, как легковой автомобиль вынужден пробиваться по заснеженному участку дорогу вслед за фурой. Из двух полос действует только одна, но и она покрыта снегом. Правая полоса оказалась под сугробами. Также отрезаны от дороги оказались примыкания для остановки общественного транспорта.