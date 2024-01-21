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В Башкирии замело участок федеральной трассы

Снегоуборочная техника не доехала до федеральной трассы в Башкирии

21 января 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Башкирии замело участок федеральной трассы

Вместо двух полос осталась одна, заваленная снегом.

Водители обратили внимание на то, что участок федеральной трассы М5 «Урал» остался не очищенным от снега.

В сообществе «БашДТП» опубликовано видео, на котором видно, как легковой автомобиль вынужден пробиваться по заснеженному участку дорогу вслед за фурой. Из двух полос действует только одна, но и она покрыта снегом. Правая полоса оказалась под сугробами. Также отрезаны от дороги оказались примыкания для остановки общественного транспорта.

Речь идёт об участке трассы М5 «Урал» от границы Благоварского и Чишминского районов до развязки возле села «Арсланово».

Госкомитет по ЧС тем временем предлагает жителям воздержаться от поездок из-за непогоды — в Башкирии ожидаются снегопад, метель, снежные заносы.

#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Метель
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