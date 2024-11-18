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Posted 18 ноября, 11:09

Published 18 ноября, 11:09

Modified 18 ноября, 17:27

Updated 18 ноября, 17:27

Уфу завалит снегом и побьет морозом в Новый год

Какой будет зима в Башкирии

18 ноября 2024, 11:09
Фото: 1MI.

Уфу завалит снегом и побьет морозом в Новый год

Синоптики поделились предварительным прогнозом погоды в Башкирии и Уфе на декабрь 2024 года.
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Погода в Башкирии в декабре встречает минусовыми значениями: днем температура будет колебаться от -5…-13°C, а ночью предсказывается максимум -16°C. Что касается праздничного настроения, то Новый год в Башкирии также не обойдется без снега. Судя по предварительным прогнозам, 31 декабря синоптики предсказывают слабый снег, а температура днем составит около -12°C, ночью опустится до -15°C.

Однако стоит отметить, что ясных дней в декабре будет всего два, а вот дней с осадками ожидается восемь. Всего в этом месяце выпадет около 54 мм осадков, что составляет 8% от годовой нормы.

В Уфе ситуация похожа: ожидается всего один ясный день и целых 17 дней с длительными осадками. Примерно выпадет около 52 мм осадков (7% годовой нормы), а средняя температура днем составит -4…-10°C. В Новый год в Уфе температура будет немного выше — днем -8°C, ночью -9°C.

Ремонт по-башкортостански: асфальт укладывают на снег
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии неравнодушный местный житель возмутился странной практике укладки асфальта в метель.

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