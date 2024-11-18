Какой будет зима в Башкирии

Погода в Башкирии в декабре встречает минусовыми значениями: днем температура будет колебаться от -5…-13°C, а ночью предсказывается максимум -16°C. Что касается праздничного настроения, то Новый год в Башкирии также не обойдется без снега. Судя по предварительным прогнозам, 31 декабря синоптики предсказывают слабый снег, а температура днем составит около -12°C, ночью опустится до -15°C.