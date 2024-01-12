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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

МЧС Башкирии ввело новые ограничениях на автотрассах республики

Грузовикам и автобусам перекрыли движение по шести районам Башкирии

12 января 2024, 07:09
Фото: 1MI

МЧС Башкирии ввело новые ограничениях на автотрассах республики

Ограничения будут действовать до 15:00.

В Башкирии ввели новые ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии. Причина — та же, неблагоприятные погодные условия.

С 10:00 будет закрыто движение на двух межмуниципальных дорогах для грузовиков и общественного транспорта.

Альшеевский и Белебеевский районы:

трасса «Аксёново — Аксаково — Белебей» — с 0 по 39-й км.

Благовещенский, Бирский, Мишкинский и Бураевский районы:

трасса «Уфа — Бирск — Янаул» — с 33 по 173 км.

Предварительно движение должно возобновиться к 15:00 сегодняшнего дня.

Ранее ограничения вводились на движение по федеральным и республиканским трассам. Так, полностью прекратилось движение автомобилей на трассе Р240 «Уфа — Оренбург» от посёлка Рощинский до границы Башкирии и Оренбургской области.

В нескольких районах Башкирии перекрыли дороги
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#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#МЧС#Идэль Гумеров#Метель
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