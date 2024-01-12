Грузовикам и автобусам перекрыли движение по шести районам Башкирии

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Башкирии ввели новые ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии. Причина — та же, неблагоприятные погодные условия.
С 10:00 будет закрыто движение на двух межмуниципальных дорогах для грузовиков и общественного транспорта.
Альшеевский и Белебеевский районы:
трасса «Аксёново — Аксаково — Белебей» — с 0 по 39-й км.
Благовещенский, Бирский, Мишкинский и Бураевский районы:
трасса «Уфа — Бирск — Янаул» — с 33 по 173 км.
Предварительно движение должно возобновиться к 15:00 сегодняшнего дня.
Ранее ограничения вводились на движение по федеральным и республиканским трассам. Так, полностью прекратилось движение автомобилей на трассе Р240 «Уфа — Оренбург» от посёлка Рощинский до границы Башкирии и Оренбургской области.