В нескольких районах Башкирии перекрыли дороги

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что из-за сложной погодной обстановки на дорогах Башкирии введены временные ограничения.
На участке трассы М-7 «Волга» с 1169 по 1331 км (территория Илишевского, Дюртюлинского, Кушнаренковского и Уфимского районов) не смогут проехать пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси и грузовики.
Такие же ограничения введены на автодороге из Уфы в Оренбург (трасса Р-240) — с 27 по по 280 км (от села Булгаково до границы с Оренбургской областью).
Для всех машин перекрыто движение по участку трассы М-5 «Урал» от 1194 по 1370 км (от села Северное в Оренбургской области до развязки на село Старый Буздяк возле посёлка Восточный в Буздякском районе).
Из-за перекрытых дорог отменены 6 междугородних автобусных рейсов «Башавтотранса». Ограничения коснулись 88 человек.
Ориентировочно дороги откроют к 10 утра.