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Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

В Башкирии перекрыли движение для некоторого вида транспорта

В нескольких районах Башкирии перекрыли дороги

12 января 2024, 03:11
Фото: 1MI

В Башкирии перекрыли движение для некоторого вида транспорта

Пассажирам «Башавтотранса» пришлось отложить поездку.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что из-за сложной погодной обстановки на дорогах Башкирии введены временные ограничения.

На участке трассы М-7 «Волга» с 1169 по 1331 км (территория Илишевского, Дюртюлинского, Кушнаренковского и Уфимского районов) не смогут проехать пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси и грузовики.

Такие же ограничения введены на автодороге из Уфы в Оренбург (трасса Р-240) — с 27 по по 280 км (от села Булгаково до границы с Оренбургской областью).

Для всех машин перекрыто движение по участку трассы М-5 «Урал» от 1194 по 1370 км (от села Северное в Оренбургской области до развязки на село Старый Буздяк возле посёлка Восточный в Буздякском районе).

Из-за перекрытых дорог отменены 6 междугородних автобусных рейсов «Башавтотранса». Ограничения коснулись 88 человек.

Ориентировочно дороги откроют к 10 утра.

#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#МЧС#Перекрыто движение#Идэль Гумеров#Метель
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