По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Башкирию ждёт резкое похолодание. Столбики термометров опустятся в ближайшие дни.
Как сообщили в Башгидромете, завтра температура будет укладываться в режим от -6 до -11°C. В некоторых районах ожидаются метели и снежные заносы. «Дождеснег» перейдёт в снегопад. Местами ожидаются сильные порывы ветра.
В пятницу умеренная холодная погода сменится стужей. Если днём температура составит -9, -14°C, то ночью возможны морозы от -15 до -20°C.
На сегодня синоптики предупреждают о снежном накате, налипании осадков на провода, гололедице.