mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Башкирии ожидается резкое похолодание и метели

По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели

22 ноября 2023, 06:45

В Башкирии ожидается резкое похолодание и метели

Пора доставать пуховики.

Башкирию ждёт резкое похолодание. Столбики термометров опустятся в ближайшие дни.

Как сообщили в Башгидромете, завтра температура будет укладываться в режим от -6 до -11°C. В некоторых районах ожидаются метели и снежные заносы. «Дождеснег» перейдёт в снегопад. Местами ожидаются сильные порывы ветра.

В пятницу умеренная холодная погода сменится стужей. Если днём температура составит -9, -14°C, то ночью возможны морозы от -15 до -20°C.

На сегодня синоптики предупреждают о снежном накате, налипании осадков на провода, гололедице.

#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Зима#Идэль Гумеров#Башгидрометцентр#Метель
Подпишитесь
Кажется, началось. Компания, близкая к премьеру Башкирии, застраивает Зелёную рощу
Сегодня, 07:18
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Вчера, 10:56
Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии
Сегодня, 04:39
Работодатели в Башкирии скрывают смертельные случаи с работниками
Сегодня, 05:33
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
20 ноября, 05:00