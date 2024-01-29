В Башкирии прогнозируются снегопады, метель и гололед

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:55
В понедельник, 29 января, местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха днем составит -8, -13°.
Во вторник, 30 января, ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15°, по юго-востоку до -20°, днем -5, -10°.
В ночь на среду, 31 января, вновь ожидаются снегопады, — местами до умеренных. В отдельных районах возможна метель, днем гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8, -13°, по юго-востоку до -18°, днем -1, -6°.