В Башкирии прогнозируются снегопады, метель и гололед

В ночь на среду, 31 января, вновь ожидаются снегопады, — местами до умеренных. В отдельных районах возможна метель, днем гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8, -13°, по юго-востоку до -18°, днем -1, -6°.