mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Башкирии в конце января потеплеет до -1 градуса

В Башкирии прогнозируются снегопады, метель и гололед

29 января 2024, 03:22
Фото: 1MI

В Башкирии в конце января потеплеет до -1 градуса

Вместе с потеплением в республику придут снегопады с метелями, сообщает Башгидрометцентр.

В понедельник, 29 января, местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха днем составит -8, -13°.

Во вторник, 30 января, ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15°, по юго-востоку до -20°, днем -5, -10°.

В ночь на среду, 31 января, вновь ожидаются снегопады, — местами до умеренных. В отдельных районах возможна метель, днем гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8, -13°, по юго-востоку до -18°, днем -1, -6°.

#Общество#Город#Погода#Снег#Новости Башкирии#Гололед#Зима#Азамат Нухов#Холодная погода#Метель
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
Сегодня, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
Сегодня, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
Сегодня, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
Сегодня, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
Сегодня, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58