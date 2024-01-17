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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Башкирии к концу недели похолодает до -29 градусов

Метель и снежные заносы на дорогах: какая погода ждет Башкирию на этой неделе

17 января 2024, 07:25
Фото: 1MI

В Башкирии к концу недели похолодает до -29 градусов

Метеорологическую сводку публикует Башгидрометцентр.

В среду, 17 января, днем по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в Зауралье без осадков. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8, -13°, по юго-востоку -18, -23°, днем -5, -10°, по юго-востоку до -15°.

В четверг, 18 января, вновь ожидаются небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15°, при прояснениях до -20°, днем -8, -13°.

В пятницу, 19 января, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный Температура воздуха ночью -19, -24°, местами до -29°, днем -8, -13°.

#Общество#Погода#Зима#Азамат Нухов#Холодная погода#Морозы#Метель
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