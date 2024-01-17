Метель и снежные заносы на дорогах: какая погода ждет Башкирию на этой неделе

В среду, 17 января, днем по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в Зауралье без осадков. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8, -13°, по юго-востоку -18, -23°, днем -5, -10°, по юго-востоку до -15°.