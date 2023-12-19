В Башкирии ожидаются метель и налипание снега на провода

Завтра в некоторых района ожидается снегопад, в отдельных частях республики — метель. Высокая температура и влажность приведут к налипанию мокрого снега электрические провода и ветки деревьев. Также сотрудники МЧС предупреждают о гололёде, порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду, а также ухудшении видимости до 500 метров и менее.