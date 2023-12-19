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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В МЧС Башкирии предупредили о сложной погодной обстановке

В Башкирии ожидаются метель и налипание снега на провода

19 декабря 2023, 11:18
Фото: 1MI

В МЧС Башкирии предупредили о сложной погодной обстановке

Воздух прогреется до плюсовой температуры.

В Башкирии снова ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Завтра в некоторых района ожидается снегопад, в отдельных частях республики — метель. Высокая температура и влажность приведут к налипанию мокрого снега электрические провода и ветки деревьев. Также сотрудники МЧС предупреждают о гололёде, порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду, а также ухудшении видимости до 500 метров и менее.

Ночью по региону пройдёт небольшой снег, днём снег перейдёт в мокрый снег. Из-за осадков возможны снежные заносы, накаты. Ветер южный. Ночью температура составит -5, -10 °C, днём +2, -3°C.

#Уфа#Погода#Снег#Новости Башкирии#МЧС#Зима#Идэль Гумеров#Метель
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