В Башкирии ожидаются метель и налипание снега на провода

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Башкирии снова ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Завтра в некоторых района ожидается снегопад, в отдельных частях республики — метель. Высокая температура и влажность приведут к налипанию мокрого снега электрические провода и ветки деревьев. Также сотрудники МЧС предупреждают о гололёде, порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду, а также ухудшении видимости до 500 метров и менее.
Ночью по региону пройдёт небольшой снег, днём снег перейдёт в мокрый снег. Из-за осадков возможны снежные заносы, накаты. Ветер южный. Ночью температура составит -5, -10 °C, днём +2, -3°C.