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Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн
25 сентября, 11:39
Когда в Башкирии закончится бабье лето
13 сентября, 13:34
Погода сентября в Башкирии удивит
3 сентября, 13:46
Осень в Башкирии начнется с морозов
2 сентября, 06:57
Август
Погода в Башкирии готовит сюрприз
24 августа, 14:26
Чудо случилось в Башкирии
22 августа, 15:34
Как собирать картошку в Башкирии после дождей
20 августа, 17:05
Погода на День города в Уфе ошеломит
18 августа, 08:41
Видео. Комариный смерч накрыл Башкирию
Рой кровососущих насекомых не сулил ничего хорошего авторам ролика из соцсетей.
6 августа, 11:32
Июль
Климат Уфы станет краснодарским
10 июля, 04:31
Когда в Башкирии будет нормальная погода
6 июля, 14:01
Июнь
Иранская жара в Уфе: каким станет климат в столице Башкирии через несколько лет?
27 июня, 13:18
Как в Краснодарском крае: ученые рассказали, как изменится погода в Уфе через 60 лет
26 июня, 05:03

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